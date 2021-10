Basket (Nationale 1). Plus personne n'arrête le Caen Basket Calvados

Et de dix victoires de suite ! Le CBC est en train de réussir quelque chose de grand dans cette saison, pourtant si difficile et si sévère envers le club calvadosien. En dominant Mulhouse sur le score très net de 93 à 69 vendredi dernier, le club caennais a confirmé qu'il n'était là ni pour plaisanter, ni pour laisser filer sa chance de retrouver la Pro B deux ans après l'avoir tristement quittée. "On a eu de l'alternance, du jeu de passe, de la gestion d'espaces très intéressante, se félicite l'entraîneur Fabrice Courcier, qui n'ose toutefois pas encore évoquer le sujet de la montée explicitement. Il faut continuer comme ça. On a une base défensive qui doit être notre quotidien. Si offensivement, on arrive à améliorer certains chiffres, je pense qu'on sera capable de stabiliser un basket qui pourra nous faire jouer les premiers rôles." Troisième du classement avec deux matchs de moins que ses adversaires principaux, le CBC est au cœur d'une semaine charnière, qui va le voir recevoir Besançon, mercredi 10 février et défier Kaysersberg, samedi 13 février. Un doublé serait un signe fort.