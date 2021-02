Normandie. Les premières doses du vaccin AstraZeneca attendues ce week-end

Après ceux de Pfizer et Moderna, le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 va pouvoir être administré en Normandie, dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé Thomas Deroche, directeur de l'agence régionale de santé, vendredi 5 février. Dans un premier temps, la région devrait recevoir environ 25 000 doses de ce vaccin, qui a pour avantage de se conserver au réfrigérateur.

Astrazeneca livré en pharmacie

à partir du 17 février

"Les livraisons s'étaleront entre ce week-end et mercredi prochain dans les cinq hôpitaux pivots de Normandie (CHU de Caen et Rouen, CHIC Alençon-Mamers, hôpital Mémorial de Saint-Lô, Centre hospitalier Eure-Seine). On pourra donc engager la vaccination de tous les professionnels de santé de moins de 65 ans", poursuit Thomas Deroche. Les résidents et professionnels des foyers et maisons d'accueil spécialisées de moins de 65 ans seront aussi concernés. Une seconde phase interviendra à partir du mercredi 17 février, avec la livraison du vaccin AstraZeneca en pharmacie. Ces doses seront destinées à la vaccination des personnes de 50 à 65 ans avec facteur à risque. Les modalités de leur administration ne sont pas encore connues.

Au mercredi 3 février, près de 117 000 injections avaient été réalisées en Normandie, dont une immense majorité de primo-injections (plus de 105 000). Or, pour assurer l'efficacité du vaccin, notamment pour les 25 500 résidents des EHPAD qui ont reçu leur première dose, il convient de réaliser la seconde injection 21 jours après la première. "La période qui s'ouvre sera donc plus largement consacrée aux deuxièmes injections", prévient le directeur de l'ARS.

Très peu de rendez-vous

pour les premières injections

Pour cette raison, du 14 au 28 février, la Normandie ne pourra réaliser qu'environ 11 000 primo-injections. Les personnes inscrites sur listes d'attente auprès d'un centre de vaccination seront prioritaires, tout comme celles habitant des localités très éloignées de ces centres et les personnes habitant dans les résidences autonomies. Le nombre de doses restant une fois ces publics particuliers pris en compte permet d'ouvrir de nouvelles plages de vaccination dès ce week-end. "Mais il faut que l'on soit parfaitement transparents : elles seront rapidement comblées, car il y aura peu de rendez-vous", projette Thomas Deroche. Les autorités se refusent en effet à ouvrir plus de rendez-vous que de doses, pour éviter de devoir en reporter.