Colombelles. Un espace de co-working proposé aux étudiants au WIP

Depuis l'annonce du second confinement fin octobre, les étudiants sont contraints de suivre leurs cours à distance, souvent dans la solitude de leur studio ou chambre étudiante.

Briser la routine et voir du monde

Face à cette situation inédite, parfois synonyme de mal-être, le WIP de Colombelles met à disposition des étudiants ses espaces partagés de travail, pour seulement 2 € la journée. Hugo Simon, co-directeur du WIP, explique l'initiative. "Cela leur permet de bénéficier d'un cadre confortable et pourquoi pas, de rencontrer des professionnels." Cette sortie permet effectivement de nouer des relations sociales. "Il y a eu des jours où je ne voyais vraiment personne, seule dans mon studio. Ici, je rencontre du monde, témoigne Océane Marsault, qui prépare ses partiels en STAPS. Je ne peux plus voir les murs de mon appartement !" Anna-Lou Tiercelet, 20 ans, a elle aussi sauté sur l'occasion. "Travailler devenait un effort double, voire triple. Là, je me mets en condition et je me maquille !" plaisante celle qui vient désormais deux à trois par semaine au WIP.