Rives en Seine. Perchée sur le toit d'un immeuble, cette machine produit de l'électricité

Avec sa couleur jaune fluo, on l'aperçoit de loin sur les hauteurs de Rives en Seine. Un immeuble de Caudebec-en-Caux (commune déléguée) est équipé depuis le mardi 6 octobre du Green Pack, une mini-éolienne munie de panneaux photovoltaïques. "C'est un système qui permet de capter le vent et le soleil et de convertir cette énergie renouvelable en électricité", éclaire Thierry Lamidieu, président de la société Inergys, qui a déjà installé une dizaine de démonstrateurs de ce type partout en France. "C'est la première fois que nous l'expérimentons sur un immeuble d'habitation. L'électricité sert à faire fonctionner les communs comme les caméras, les éclairages…", poursuit le chef d'entreprise, qui espère pouvoir produire de 2 000 à 5 000 kWh annuels, soit l'équivalent de la consommation d'une maison de quatre personnes. "Tout ce qui peut permettre de réduire les charges de nos locataires est important", estime Christel Roussel, directrice du bailleur social Logéal Immobilière, qui mène plusieurs expérimentations sur son parc, notamment sur le solaire ou les logements connectés.

Ce projet, d'un montant de 35 000 euros, est financé par des fonds européens via la Région et par Caux Seine Agglo. La communauté d'agglomération a pour objectif de produire autant d'énergie qu'elle n'en consomme (hors industrie) d'ici 2040.