Malaunay. Important incendie dans un gymnase et un atelier de plomberie

Un important incendie s'est déclaré mercredi 3 février vers 22 h 30 route de Dieppe à Malaunay. Le feu a touché un bâtiment de 350 m² sur deux niveaux, abritant un gymnase et un atelier de plomberie. Il s'agit peut-être des conséquences d'un court-circuit électrique. Il a fallu l'intervention de 50 pompiers et six lances à incendie dont une sur échelle pour maîtriser les flammes. Trois habitations voisines ont été évacuées. Trois personnes ont été relogées par la mairie et une famille de quatre personnes a trouvé refuge chez de la famille. 162 abonnés se sont trouvés privés de courant. Les dégâts sont importants. Une personne du gymnase et trois de l'atelier de plomberie se retrouvent au chômage technique.