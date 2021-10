Près de Lisieux. Un marché hebdomadaire pour soutenir les producteurs locaux

Pour soutenir ses producteurs locaux et développer le commerce de proximité sur son territoire, la municipalité de Saint-Pierre-en-Auge va mettre en place, chaque semaine, un marché à Sainte-Marguerite-de-Viette, commune déléguée. À partir du mercredi 10 février, ce marché aura lieu tous les mercredis après-midi, à partir de 15 heures, sur la place de la mairie.

Poulets fermiers, œufs, viandes, miel, fromage, cidre, fruits et légumes de producteurs locaux seront présents sur le marché. Un dépôt de pain et de viennoiseries est également proposé sept jours sur sept, sur commande, au 06 23 04 49 40, du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 heures, le vendredi de 8 h 45 à 12 heures et de 16 h 30 à 17 h 45 et le week-end de 9 h 30 à 12 heures.