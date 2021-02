Football (Ligue 2). Caen et Le Havre tenus en échec à domicile 

Les matchs

Autant au stade d'Ornano de Caen qu'au stade Océane du Havre on attendait de retrouver des sourires sur les visages des joueurs et staff des deux groupes normands. Mais mardi soir 2 février, pour trouver des sourires il a fallu attendre. A Caen, les Malherbistes se sont retrouvés menés par Valenciennes sur un but de Guel d'entrée de jeu (4e) et ne sont parvenus à revenir à la marque qu'en seconde période, sur un penalty de Bammou (50e). Au Havre, il a fallu être encore plus patient puisque les Havrais ont été menés d'entrée de seconde période sur une réalisation de Rochas (49e) et n'ont trouvé leur salut que dans les derniers instants grâce à un but contre son camp d'un Nancéen (82e). Avec chacun un match nul, Caennais et Havrais n'avancent pas vite. Caen est 11e du classement avec 29 points, Le Havre est 13e avec 27 points.

Les réactions

Paul Le Guen, entraîneur du Havre

Pascal Dupraz, entraîneur de Caen

Rendez-vous dès vendredi 5 février pour Caen, en déplacement à Amiens (20h).

Samedi 6 février Le Havre, recevra le Paris FC (15h).