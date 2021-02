Bayeux. Démarchage frauduleux : attention aux faux agents

La police municipale appelle à la prudence ce mardi 2 février, alors que de nombreux démarchages frauduleux ont été recensés à Bayeux. Des personnes malintentionnées se font passer pour des fournisseurs d'énergie, de compteurs Linky ou encore de vaccins contre la Covid-19. Les forces de l'ordre rappellent certains réflexes à adopter : demander la carte professionnelle du représentant de l'entreprise, prendre connaissance des tarifs et de l'historique de l'entreprise, s'assurer que le bon de commande ou le contrat sont conformes ou encore ne pas fournir de documents personnels. De plus, ils précisent que "les vaccins ne sont pas proposés à domicile et sont gratuits". En cas de problème, appelez le 17 ou le 02 31 92 02 42.