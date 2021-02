Orne. Violences faites aux femmes : des dispositifs dans les grandes surfaces

Avec les confinements puis le couvre-feu, le nombre des violences faites aux femmes a explosé dans l'Orne. Depuis le début de l'épidémie, le nombre d'interventions au domicile de plaignantes a augmenté de 32 % en ville et de 94 % à la campagne. Ces femmes sous l'emprise de leur compagnon ne sortent souvent de chez elles que pour aller faire des courses. C'est pourquoi, depuis septembre 2020, des permanences d'écoute sont organisées dans les grandes surfaces : "en cinq mois, 124 victimes ou proches de victimes, y ont été accueillis et écoutés", explique Christine Royer, sous-préfète d'Argentan, référente dans l'Orne pour le ministère de l'Intérieur pour les violences faites aux femmes.

Faire prendre conscience aux victimes

"Ces permanences vont se multiplier dans les quatre centres E.Leclerc du département de l'Orne, à Alençon-Arçonnay, Flers, Argentan et L'Aigle", précise Maïté Billaud, responsable du Centre d'information du droit des femmes et des familles (CIDFF) de l'Orne. "Selon le Ministère, l'Orne est le département de France où il y a le plus d'accueils organisés pour les femmes, dans les grandes surfaces."

"Il faut appeler toutes celles et ceux qui sont témoins, ou qui ont connaissance de telles violences intra-familiales, à les signaler à la police ou à la gendarmerie", souligne Lola Bourban, conseillère juridique du CIDFF. "Ensuite, on reçoit les victimes au calme et on leur propose un accompagnement."

Pour la première fois mardi 2 février, la permanence dans la galerie marchande alençonnaise était tenue par des membres du CIDFF, accompagnés de Francine Brière et Léone Besnard du planning familial (06 82 23 15 44), qui, à l'aide d'un "violentomètre", essaie de faire prendre conscience aux femmes des violences, pas forcément physiques, qu'elles peuvent subir.

Pratique. Permanence dans les centres E.Leclerc :À Alençon-Arçonnay : mercredi 3 février, mardi 16 et mercredi 17 mars, mercredi 7 et jeudi 8 avril.À l'Aigle : jeudi 28 et vendredi 29 février, jeudi 25 mars et vendredi 26 mars, jeudi 15 et vendredi 16 avril.À Argentan : mercredi 10 et jeudi 11 février, mercredi 10 et jeudi 11 mars.À Flers : mardi 16 et mercredi 17 mars, mercredi 28 et jeudi 29 avril. À Flers, des permanences sont aussi organisées au commissariat de police. Plusieurs pharmacies de l'Orne ont également sollicité des permanences du CIDFF.