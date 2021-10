Musique. "J'ai Pas" le premier single de Clément Albertini de The Voice

Il avait fait sensation lors de la saison 8 de The Voice, en terminant à la deuxième place du concours derrière Witney Marin. Clément Albertini signe aujourd'hui son grand retour sous la houlette de son ancien coach dans l'émission, Soprano. Le rappeur marseillais avait adoré son jeune disciple et c'est donc tout naturellement qu'il lui a proposé de produire son premier album. J'ai pas est le premier extrait de cet opus qui devrait sortir en octobre prochain et qui pourrait comporter une chanson en Corse.