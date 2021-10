Calvados. Collision entre cinq véhicules, une femme en urgence absolue

Mardi 2 février vers 8 h 40, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un accident de la route impliquant cinq véhicules, dont un poids lourd, sur la départementale 7, au niveau de la Bijude à Bieville-Beuville.

Parmi les cinq personnes impliquées dans cet accident, une femme de 43 ans et une femme de 61 ans, toutes deux en urgence relative. Elles ont été transportées au CHU de Caen. Une troisième victime, une femme de 71 ans piégée dans son véhicule, a été désincarcérée. En urgence absolue, elle a également été emmenée au CHU de Caen.

Seize sapeurs-pompiers des centres d'incendie et de secours de Caen Couvrechef et Ifs ont été mobilisés sur cette intervention.