France-Monde. “Métiers du grand âge” : lancement du plandès que possible

“Dès que la situation sanitaire le permettra”, annonce la ministre Brigitte Bourguignon, sera lancé le plan d'action pour les métiers du grand âge – dont la loi “grand âge et autonomie”. Il s'agit notamment de revaloriser les salaires de ces métiers “en reconnaissance de leur utilité sociale et pour susciter des orientations vers ces carrières”, précise la ministre. Elle explique : “D'ici 2025, notre population comptera un million de personnes âgées supplémentaires, dont 100 000 qui seront en situation de perte d'autonomie. Cela rend d'autant plus nécessaire la revalorisation de ces professions.” Autres buts du plan : développer le nombre de places, réformer les diplômes d'Etat, et “améliorer la qualité de vie au travail” en liaison avec la CNAM.