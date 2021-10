Normandie. Des hausses limitées pour les péages des autoroutes ce 1er février

Chaque année, le 1er février marque la révision des tarifs des péages des autoroutes. En 2021, la hausse moyenne est de 0,3 % pour la SAPN (Société des autoroutes Paris-Normandie), l'évolution "la plus faible depuis 20 ans", affirme le concessionnaire autoroutier. "Plus de 60 % des tarifs n'augmenteront pas sur l'ensemble des réseaux du groupe", ajoute la SAPN.

Une hausse plus forte sur l'A 28

Ces informations se vérifient notamment sur l'A 13, avec une seule hausse de 10 centimes pour un trajet entre Rouen et Bourg-Achard (1,70 € au lieu de 1,60 €).

Même augmentation sur l'A 29, entre Le Havre et Saint-Romain-de-Colbosc (1,20 € au lieu de 1,10 €) et entre Le Havre et Saint-Saëns (8,50 € au lieu de 8,40 €).

Sur l'A 150, dont Albea est le concessionnaire, aucune hausse n'est à noter si un automobiliste emprunte uniquement cet axe (3,50 € pour Barentin-Yvetot). Les seules répercussions sont enregistrées en empruntant l'A 150 et l'A 29, en lien avec les hausses menées par la SAPN.

Sur l'A 28, entre Rouen et Alençon, l'augmentation est plus marquée, avec un tarif passant à 26,60 € pour un trajet entre Alençon-Nord et Bourg-Achard contre 25,90 € jusqu'à présent, soit une hausse de 2,7 %.

L'A88 et les ponts au même prix

Par contre, il n'y a pas d'augmentation pour les ponts de Normandie et de Tancarville comme l'avait annoncé la CCI Seine-Estuaire. De même pour l'A 88 entre Falaise-Ouest et Sées, qui ne voit pas ses tarifs évoluer sur un an, selon le concessionnaire Alicorne.