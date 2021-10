Orne. Couvre-feu : les contrôles de police et de gendarmerie se multiplient

L'obligation de port du masque dans toutes les communes du département de l'Orne est prolongée jusqu'au jeudi 18 février inclus. Et des contrôles sont annoncés dans tout le département. Ainsi, la police continuera d'effectuer, prévient-elle ce lundi 1er février sur son site web départemental, "des contrôles renforcés du respect des mesures sanitaires dans les commerces, et notamment des jauges pour éviter une trop grande concentration, mais également le contrôle de la fermeture des bars et des restaurants et le contrôle du respect du couvre-feu à 18 heures".

Même type de message sur le site de la gendarmerie de l'Orne : "Toute la semaine, nous sommes mobilisés pour contrôler le respect du couvre-feu."