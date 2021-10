Basket (Nationale 1). Ce Caen BC a vraiment quelque chose en plus

À son entrée sur le parquet d'Avignon samedi 30 janvier, le Caen Basket Calvados était forcément songeur et peut-être même un peu inquiet. Après avoir vu ses deux derniers matchs reportés pour cause de Covid-19 et dû, par conséquent, mettre un gros coup de frein à ses activités, comment le groupe normand allait-il se comporter, notamment physiquement ? Finalement très bien. Le 26-10 du premier quart-temps a rapidement dissipé les doutes dans le camp cébéciste qui s'est alors imposé sur le score de 69 à 81. Encore une fois, Florian Thibedore, auteur de 18 points, et Moïse Diamé, impérial dans la raquette, ont montré la voie. "On avait priorisé notre basket, confiait après coup l'entraîneur Fabrice Courcier. Sur l'ensemble, le groupe a été très réactif. C'était bien, surtout après une période d'inactivité. Nous avons aussi été cohérents en termes d'adresse. C'est encourageant." Avec huit succès de rang, le Caen Basket Calvados, qui aura défié le Centre Fédéral mardi 2 février, reçoit l'équipe de Mulhouse, vendredi 5 février à 20 heures. Nouveau joli coup en vue ?