Basket (N1M). Caen retrouve la compétition avec une large victoire à Avignon

Après plus de quinze jours sans match à cause de quatre cas de Covid-19, les joueurs de Fabrice Courcier ont pu retrouver la compétition ce samedi chez le douzième, Avignon, dans l'optique de continuer leur série de 7 victoires. Et les Calvadosiens ont réussi à faire poursuivre leur série, en maîtrisant leurs adversaires grâce à un très bon début de match (69-81).

Le match

Les Caennais ont su prendre le meilleur départ grâce aux espaces trouvés sous le panier par Norville Carey (4-8, 4'). Le rapport de force s'est ensuite équilibré, avec des hôtes qui ont élevé leur niveau sous le panier (10-13, 7'). Mais en fin de période, les Cébécistes se sont mis à serrer leur défense, tout en arrivant à mettre leur jeu d'attaque en place (10-26, 10').

Les visiteurs ont ensuite leur poursuivi leur état d'euphorie offensive, notamment par Ricard-Dorigo (14-37, 13'). Mais les hôtes ont ensuite réagi avec le duo Mendy-Lydeka (26-41, 16'). La fin de la période a été plus calme, permettant au CBC d'avoir 17 points d'avance (31-48, 20').

Un collectif qui s'affirme et qui continue sa série

Au retour des vestiaires, les Calvadosiens ont à nouveau remis la main sur le jeu, avec la puissance de Carey, bien que Bourcier ait essayé de limiter les dégâts (38-62, 25'). Les deux équipes ont ensuite fait preuve de maladresses dans le jeu (40-62, 28'). Yannis Mendy a alors pris le jeu à son compte pour les Vauclusiens, réduisant l'écart avant la fin (45-62, 30').

Or les hôtes ont poursuivi leur effort et relancé le suspens, avec Djo Ebala (57-66, 35'). C'est à ce moment que les cadres, Moïse Diamé, puis Florian Thibedore, ont repris en main l'attaque normande (60-78, 38'). Ce qui a permis au CBC de gérer plus facilement la fin du match (69-81, 40').

La fiche

Avignon - Caen : 69-81 (10-26, 21-22, 14-14, 24-19). Huis-clos.

Avignon : Départ : Zero, Bourcier 9, Bernaoui 6, Djo Ebala 10, Courcier 9. Banc : Bonomini, Mendy 18, Henocq 10, Lydeka 7. Non entré en jeu : Faustin. Entr. : Vincent Lavandier.

Caen : Départ : Mordi 5, Thibedore 18, Pope 6, Diame 10, Carey 17. Banc : Wiscart Goetz 5, Ricard-Dorigo 12, Nardini, Laporal, Rigaux 8. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais se déplaceront à Paris, à l'INSEP, pour y affronter le Centre Fédéral le mardi 2 février à 15h, en rattrapage de la 9ème journée de N1.