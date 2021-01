Calvados. La ministre déléguée à l'Insertion en visite chez Atipic à Colombelles

En matière de réinsertion, l'association Atipic est un modèle à Colombelles. La ministre de l'Insertion, Brigitte Klinkert, en visite ce jeudi 28 janvier s'est dit "heureuse" et a salué "les belles initiatives" prises dans cette Entreprise à but d'emploi (EPE) dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée.

L'association, créée en avril 2017, qui va bientôt fêter ses quatre ans d'existence et qui a fait partie des dix premiers territoires concernés par le dispositif lancé par l'Etat, compte 77 salariés, dont presque 90% à temps plein. C'est le cas par exemple de Fabrice Liziard, 58 ans, Colombellois d'origine. Il a redonné un sens à sa vie après trois ans de chômage et presque un quart de siècle d'expérience dans les pompes funèbres. "Le problème, c'est que Pôle emploi nous cherche du travail dans la branche précédente. Moi, je voulais travailler en extérieur." S'est alors présenté Atipic, qui l'a embauché dans son pôle travaux et espaces verts, en CDI. "Au lieu de rester à rien faire, je me lève pour aller travailler et faire ce que j'aime."

Son collègue Philippe Thiébot, âgé de 61 ans, se sent lui aussi de nouveau utile. "Quand on vit à 800 euros par mois à deux, c'est raide. Ma vie a totalement changé grâce à Atipic", raconte-t-il.

Une expérience qui vaut le coup d'être étendue. Une loi a été votée en décembre dernier pour 50 nouveaux territoires en France.