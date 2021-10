Orientation. Un salon virtuel pour s'informer

À vos souris ! Le salon Des clics et des métiers, organisé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, débarque sur la toile les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février. Collégiens, lycéens, étudiants ou actifs en quête d'évolution professionnelle pourront, grâce une plateforme en ligne, s'informer et échanger autour de leur orientation.

En classe ou à la maison

"Le public pourra naviguer au sein d'une ville virtuelle, de pôle en pôle métiers. Il pourra trouver autour des formations différentes ressources, vidéos, documentations, etc., et échanger avec des professionnels, en chat ou en visio", explique Denis Leboucher, le directeur de l'agence. Sous la supervision d'un enseignant en classe, ou en famille à la maison, les plus jeunes pourront ainsi poser les premières bases de leur orientation, d'où qu'ils soient en Normandie.

Rdv mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février de 14 heures à 20 heures sur desclicsdesmetiers-normandie.fr (gratuit, inscription par e-mail)