Le Havre. Le directeur du port ne croit pas au déclassement

La plateforme de réflexion Institut Montaigne publiait mercredi 20 janvier une note pointant la situation sur le port du Havre, évoquant un risque de déclassement du port normand. Baptiste Maurand, le directeur général Haropa Port du Havre, a évoqué ce rapport lors de la présentation du bilan 2020 d'Haropa, jeudi 28 janvier. "Il est toujours bon de bénéficier d'une analyse prospective ou rétrospective de la situation." Pour Baptiste Maurand, le port du Havre a les moyens de ne pas être déclassé. "Dans cette crise majeure, on résiste et on continue à investir." Sur la transition écologique, le directeur général estime que le virage a été pris. "N'oublions pas que nous sommes un cluster, extrêmement fort, industriel, sur les questions d'éoliennes offshore." Le rapport Montaigne pointait du doigt la faiblesse des dessertes ferroviaires et fluviales.

"On est sûrs de notre stratégie"

Baptiste Maurand ne conteste pas. "Le ferroviaire est un point faible. On ne s'en cache pas. On va le développer, avec le fluvial. On est sûrs de notre stratégie, de miser sur l'axe Seine, et on a les moyens de nos ambitions, avec les dernières annonces du gouvernement." Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé vendredi 22 janvier un plan d'investissements à hauteur d'1,45 milliard d'euros, sur la période 2020-2027.