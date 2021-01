HAROPA. Près d'1,5 milliards d'euros pour consolider la fusion Le Havre-Rouen-Paris

"Bienvenue au Havre, le plus bel endroit du monde !" C'est ainsi qu'Edouard Philippe a accueilli Jean Castex, vendredi 22 janvier, au pied du porte-conteneurs Jacques Saadé. Les retrouvailles officielles entre l'ancien et l'actuel premier ministre avaient une couleur maritime, puisque après une visite du navire le duo a rejoint l'École nationale supérieure maritime pour le Comité interministériel de la mer.

A l'occasion de cette réunion annuelle, Jean Castex a annoncé un plan d'investissements à hauteur d'1 milliards 450 millions d'euros, sur la période 2020-2027, dans le cadre de la création d'Haropa au 1er juin prochain, fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris. "Un grand axe fluvial et maritime (...) appelé à devenir l'une des principales portes d'entrée maritime de France, avec Marseille et Dunkerque" ambitionne le premier ministre. Cette enveloppe financière correspond au doublement des investissements consacrés aux trois ports réunis lors de la période précédente .

Un Rouennais à la présidence

"C'est considérable. Une réorganisation, une stratégie commerciale et financière unique, commune et massive sont évidemment de nature à nous aider à être plus compétitifs" a réagi dans l'après-midi Edouard Philippe, redevenu maire du Havre en juin dernier.

Pour la présidence d'Haropa, dont le siège sera au Havre, Jean Castex soutient la candidature d'un Rouennais : Daniel Havis, président d'honneur de la Matmut.