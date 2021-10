Normandie. Fusion des ports du Havre, Rouen et Paris : un accord salarial signé

La fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris (Haropa), décidée en novembre 2018, sera effective le 1er juin prochain. Son siège social sera basé au Havre. Mercredi 27 janvier, un accord inter-établissements a été signé avec la CGT Ports et Docks. Il détermine les conditions de travail des 1 800 salariés d'Haropa à partir du 1er juin 2021. Un accord que Stéphane Raison, directeur général préfigurateur Haropa, présente comme protecteur pour les salariés.

À sous-entendre, un accord pour éviter les mouvements sociaux. "Nous avons besoin d'avoir des places portuaires qui soient les plus efficaces possible et les plus performantes possible", pour faire face à la concurrence européenne. L'accord prévoit notamment le maintien des accords et des usages sur chaque port et la non-mobilité géographique forcée. Stéphane Raison assure qu'il n'y aura pas de licenciement.