Caen. Les chaufferies à bois en pleine expansion dans les collectivités

Environ 4 000 logements des quartiers de la Guérinière et de la Grâce de Dieu à Caen sont chauffés grâce à une chaufferie à bois. Pour Rodolphe Thomas, vice-président de la Région Normandie, utiliser le bois-énergie "vise à lutter contre la fracture budgétaire et aussi environnementale", c'est pour cela que la Région et l'ADEME, agence de la transition écologique, soutiennent le programme bois-énergie de l'association Biomasse Normandie. "L'enjeu majeur est de mobiliser les collectivités", indique Eric Prud'homme, directeur régional délégué de l'ADEME. En effet, le but de ce programme est d'accélérer le développement de la filière bois-énergie sur le territoire.

Mais alors quels sont les intérêts ? "Substituer des énergies fossiles par une énergie renouvelable et locale, car le bois provient quasi exclusivement de Normandie. Il y a aussi une neutralité par rapport à la production de gaz à effet de serre. Le CO 2 émis lors de la combustion est capté dans le cadre de la photosynthèse", explique Marie-France Clave, responsable bois énergie au sein de l'association.

L'ensemble des chaufferies en Normandie, qui consomment plus de 200 000 tonnes de bois, est alimenté par des sous-produits de l'exploitation des forêts, mais aussi de l'entretien des haies bocagères par exemple.

Cette filière permet également de développer des emplois, "que ce soit pour approvisionner les chaufferies, les construire, ou encore entretenir et exploiter les installations. On estime à 700 emplois créés grâce à la mise en place des chaufferies collectives dans la région."