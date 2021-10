Cherbourg-en-Cotentin. Collignon Sud : coup d'envoi de la concertation publique

À partir du mercredi 27 janvier et jusqu'au 2 mars, les Cherbourgeois sont invités à participer à une concertation publique sur l'extension de la Zone d'activité économique (ZAE) de Collignon Sud, à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin.

"Nous avons acheté cet espace de 17 hectares en 2015-2016, sur lesquels nous allons implanter 11 à 13 hectares de zones d'activité, avec entre 8 et 15 entreprises qui vont pouvoir s'implanter, notamment des entrepôts logistiques", explique Philippe Deiss, directeur général de Ports de Normandie, propriétaire de cette zone. Les travaux commenceront au premier semestre 2022. Les entreprises pourront démarrer leur activité, en lien avec l'activité portuaire, en 2023. À l'issue, 200 à 500 emplois pourraient être créés. "Une grande partie de ces espaces sera vendue, et l'autre sera louée par Ports de Normandie à des PME", poursuit le directeur.

Néanmoins une partie, située en zone humide, au nord de Collignon Sud, devrait être épargnée par cet aménagement. "L'idée serait de sanctuariser quatre hectares, pour que ces parcelles ne soient, à terme, jamais constructibles. On compte aussi s'associer avec un opérateur, afin d'animer, de gérer et de valoriser cette partie-là", explique Nabil Khyier, chef de projet à la Shema, concessionnaire de l'aménagement.

Une première réunion de présentation a lieu en visioconférence mercredi 27 janvier à 18 heures.

