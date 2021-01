Val-au-Perche. Des nichoirs implantés sur la commune, les écoliers sensibilisés

Dans le cadre son programme de protection de la biodiversité, la municipalité de Val-au-Perche a implanté depuis le début du mois de janvier 16 nichoirs pour les oiseaux dans chaque commune historique.

Construits en béton de bois, ils pourront accueillir mésanges, rouges-queues, hirondelles et martinets. Afin de sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques environnementales, au moins deux nichoirs ont été installés dans chacune des écoles de la commune. Les autres sont disposés sur les édifices publics. Le maire adjoint en charge de l'environnement, Dominique Plessis, est allé rencontrer les enfants de primaire des écoles de Mâle et André-Barbet au Theil, pour leur présenter les nichoirs et les bonnes pratiques à adopter.