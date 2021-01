Rouen. Il s'en prend à son ex-femme qui l'héberge malgré leur divorce

Deux ans après leur divorce, le prévenu vit encore chez son ex-épouse et une alcoolisation trop fréquente aboutit souvent à la dispute. Le 24 juillet 2020, c'est la fois de trop, et le prévenu s'énerve au sujet de leur fille pour une raison jugée futile. La victime se rebiffe mais reçoit une forte claque au visage et tombe à terre.

Des faits répétés

Le jeudi 21 janvier, le mis en cause reconnaît à la barre avoir un peu trop bu, pointant les difficultés de sa nouvelle situation. Mais cette fois, la victime a appelé la gendarmerie et déposé plainte. Pour le procureur, "les faits sont caractérisés", tandis que la défense affirme que le prévenu "n'est pas un habitué de la violence". À l'audience, le tribunal le condamne à deux mois de prison avec sursis.