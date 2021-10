Caen. À la rue, Soulemane s'aide d'une association pour trouver un emploi

Elina Koteureu, étudiante à Caen et quatre amis, Margaux Veronese, Thomas Meseray, Kévin Roussat et Lisa Neveu, ont lancé l'association CV 2 la rue en décembre dernier. Elle vient aider les sans-abri de Caen à trouver un travail. Par le biais d'une vidéo, l'intéressé peut mettre en avant ses compétences, ses savoir-faire et expériences passées. C'est le cas de Soulemane Hassane Abderrachid, Somalien de 30 ans. Arrivé en France en 2016, il est à la rue à Caen depuis maintenant plus d'un an et demi. "J'ai travaillé dans une société de nettoyage et dans l'hôtellerie. Je sais parler quatre langues", explique le jeune homme qui veut sortir de cette situation difficile. L'association l'aide à réaliser un CV et une lettre de motivation. "C'est dur de dormir toutes les nuits dans la rue, surtout l'hiver. Je suis motivé pour travailler, dans n'importe quel domaine !"