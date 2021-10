En questions. Salon de l'orientation virtuel : "Les jeunes s'y retrouveront forcément"

"Des clics et des métiers". C'est le nom du salon 100 % en ligne organisé mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février par l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie. Denis Leboucher en est le directeur.

La crise sanitaire impose cette année un salon de l'orientation virtuel. C'est complètement inédit ?

"Fort du succès du salon de l'an dernier, l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, et sa centaine de partenaires, a souhaité ne pas laisser retomber la dynamique et a investi dans la création d'une plateforme en ligne, grâce à des prestataires normands de très haut niveau : Utopia, VRV Prod et Miwéo. C'était un vrai challenge que de développer tout cela en deux mois. Bien sûr, à terme, nous espérons pérenniser ce nouvel outil."

Que va-t-on trouver sur

cette plateforme ?

"Le public pourra naviguer au sein d'une ville virtuelle, de pôle en pôle métiers. Il pourra trouver autour des formations différentes ressources, vidéos, documentations, etc., et échanger avec des professionnels, en chat ou en visio."

À qui s'adresse ce salon ?

"Aux collégiens, lycéens, étudiants et à un public en évolution professionnel. Les codes du jeu ont été appliqués à l'univers. Les jeunes s'y retrouveront forcément."

Comment pourra-t-on se connecter ?

"Le salon sera accessible de 14 heures à 20 heures pour permettre au public de se connecter en classe, avec un professeur, ou le soir, en famille à la maison. Un e-mail sera nécessaire pour s'identifier. Une préinscription est d'ores et déjà possible à l'adresse :

desclicsdesmetiers-normandie.fr."