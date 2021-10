Normandie. Malgré le couvre-feu à 18 h, la circulation de la Covid-19 augmente

L'Agence régionale de santé a publié un nouveau bilan de la situation sanitaire en Normandie ce vendredi 22 janvier. Premier constat : la circulation du virus augmente significativement dans la région malgré la mise en place du couvre-feu à 18 h il y a déjà une semaine. Le taux d'incidence progresse et atteint 184,3 cas positifs pour 100 000 habitants (contre 177,96 le 19 janvier). Le taux augmente particulièrement dans la Manche depuis le précédent bilan (41,8 points). C'est dans ce département que le taux est le plus fort. Le taux de positivité progresse également dans la région : il est désormais de 6,8 %. Même constat du côté des hospitalisations.

Deux hôpitaux déclenchent le plan blanc

À la date du 21 janvier, l'ARS comptait 1 311 personnes hospitalisées en Normandie, soit 34 de plus que trois jours plus tôt. S'il y a une bonne nouvelle à retenir, c'est le nombre de patients en réanimation qui diminue. L'ARS en enregistre 86 contre 103 le 18 janvier. Face à ces chiffres, deux hôpitaux ont d'ores et déjà activé le plan blanc : le CHU de Rouen et le Centre Hospitalier Public du Cotentin à Cherbourg.