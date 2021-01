Rouen. Covid-19 : le CHU parle de troisième vague et active son Plan blanc

Le CHU de Rouen prend les devants et déclenche à nouveau son Plan blanc, pour faire face "à la dégradation des indicateurs épidémiologiques locaux et au risque d'accélération de la circulation virale". Le plus grand hôpital de Normandie précise ce vendredi 22 janvier que "l'augmentation des cas en médecine (51 hospitalisations dédiées à ce jour) laisse présager dans les prochaines semaines une hausse des hospitalisations en réanimation et soins continus (20 à ce jour)". Le Plan blanc permet des réorganisations rapides des services et des ressources humaines et des transferts, si nécessaire, vers les hôpitaux et les cliniques privées du territoire. Certaines activités chirurgicales et médicales non urgentes pourront être reportées.