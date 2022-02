Restaurant : Le Phare, roi de la crêpe et de la galette

Envie de galette bretonne, élaboré avec de la farine de blé noir, en pleine terre normande ? C’est possible. Reste à trouver le lieu. Pourquoi pas le Phare ? Plantée dans la petite rue calme du Père Adam, à deux pas de la rue de la République, cette petite crêperie a fait de ce met sa spécialité.

Galette de blé noir

Derrière la devanture bleue ornée d’un phare rouge et blanc, se cache un restaurant beaucoup plus grand qu’il n’y paraît. Sur la carte, les galettes s’enchaînent a en donner le tournis. La maison propose un menu du midi aussi bon pour le portefeuille que pour les papilles. Pour 9,90€ ,vous avez le choix entre différentes galettes complètes, un dessert ainsi qu’une boisson.

C’est alléchant mais je me laisse séduire par l’originalité des galettes sur la carte et choisis une scandinave, composée de saumon, crème fraîche, oseille et herbes. Mariage réussi car le côté acidulé de l’oseille accompagne parfaitement le poisson tout en étant adouci par la crème. Pendant ce temps, ma voisine dégustait, avec un plaisir évident, sa galette complète au bacon. Le tout accompagné de salade fraîche.

Comme douceur, je n’ai pu résister à la traditionnelle crêpe au nutella. Parfaite. A noter : on sert ici du vrai café, généreux, fait sous vos yeux. En résumé, un joli phare breton à visiter, sans modération.

Pratique. Le Phare, 5 rue du Père Adam, à Rouen. Tél. 02.35.07.00.00.