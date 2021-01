Participez à la programmation musicale de Tendance Ouest

Vous êtes déjà nombreux a donner votre avis sur les hits de Tendance Ouest et à nous aider à créer la playlist de Tendance Ouest, maintenant notre enquête est disponible sur tendanceouest.com/enquete.html accessible à tous.

Vous rentrez quelques informations (nom, prénom, âge...) puis vous allez pouvoir noter la musique, en écoutant quelques extraits. A la fin de chaque extraits, vous allez pouvoir nous dire si vous aimez, si vous connaissez, si vous voulez l’entendre plus souvent ou si au contraire, vous en avez marre. Sia, Julien Doré, Dua Lipa, Vianney, David Guetta, Indochine, venez décider ! Tous les avis comptent et en plus c’est ludique.

Tous les mois, un participant sera tiré au sort pour remporter un cadeau et ainsi vous remercier de votre participation (jeux vidéos, écouteurs bluetooth, places de concerts...)

N’hésitez pas à partager le lien de notre enquête avec votre famille, vos amis, vos collègues et vous aussi devenez programmateur-programmatrice de Tendance Ouest, car Tendance Ouest c’est votre radio !