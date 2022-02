Randonneurs : Rendez-vous à la gare !

Le Comité régional de la randonnée pédestre de Haute-Normandie et la SNCF se sont réunis le 14 juin pour signer un projet alliant le train et la marche à pied. Comment ? Conçus pour un large public, sept itinéraires ont été mis en place depuis plusieurs gares de la région afin d’éviter le recours à la voiture : une boucle à Rouen, Clères, Dieppe, Le Havre, Evreux, Bernay et Giverny. Il y a quelques mois, des itinéaires "gare à gare" depuis Oissel avaient vu le jour, inspirant le comité et la SNCF à imaginer ce nouveau projet.

Michel Dimpault, membre du comité régional de la randonnée pédestre estime que "ce projet a pour but de sensibiliser à l’environnement et à la protection du patrimoine des sentiers". Un livret est à disposition des marcheurs dans les gares, indiquant pour chaque parcours sa difficulté, sa longueur et les points d’intérêt touristiques.

La randonnée depuis la gare de Rouen, par exemple, propose de découvrir sur 6 kilomètres le patrimoine historique incontournable de la ville, avec une extension possible vers la colline Sainte-Catherine pour les plus courageux, offrant un beau panorama sur la ville. D’autres itinéraires seront créés en 2013.



Pratique. haute-normandie.ffrandonnee.fr/

Photo: Laura Lelandais