Alençon. Six mois après le Ségur, le personnel de santé et du médico-social a le blues

Six mois jour pour jour après la présentation des conclusions des accords du Ségur par le ministre de la Santé Olivier Véran, une journée de mobilisation nationale est organisée, ce jeudi 21 janvier. Alors que 8,2 milliards d'euros sont consacrés à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à l'attractivité de l'hôpital public, les personnels de la santé, conjointement à ceux du secteur médico-social, réclament toujours des créations de lits, des embauches et une augmentation du point d'indice des salaires. "Ce n'est pas de médailles que nous avons besoin, mais de moyens", explique Brigitte, employée d'une maison de retraite privée.

Ecoutez ici le témoignage de Brigitte: Impossible de lire le son.

Même constat dans le secteur médico-social : "À l'Adapéi, on manque de bras pour s'occuper convenablement des personnes souffrant de handicap mental dont on a la charge", explique une salariée.

Ecoutez ici le témoignage d'une salariée de l'Adapéi: Impossible de lire le son.

Dans l'Orne, une centaine d'agents était rassemblée devant le Conseil départemental à Alençon, avant un défilé jusque devant la Cité administrative.