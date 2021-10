Normandie. Des trains en plus sur les lignes à partir du 1er février

À partir du lundi 1er février, l'offre de transport ferroviaire va être enrichie sur les lignes normandes, avec plus de trains en circulation. Ce plan de transport sera évolutif jusqu'au mois d'avril.

Dès lundi 1er février, le service sera normal sur le péri-urbain de Rouen et sur la ligne Paris-Granville. Un aller supplémentaire est également prévu en semaine, sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

À partir du lundi 12 février, des trains supplémentaires seront mis en place en semaine, avec quatre allers et trois retours Paris-Caen-Cherbourg, un aller-retour Paris-Trouville/Deauville et un aller et deux retours Paris-Rouen-Le Havre.

Le week-end, des trains supplémentaires seront également mis en place, avec deux allers-retours Paris-Caen-Cherbourg le samedi et trois allers et quatre retours le dimanche, trois allers et un retour Paris-Trouville/Deauville le samedi et un aller et deux retours le dimanche, trois allers et un retour Paris-Rouen-Le Havre le samedi et un aller et trois retours le dimanche, et enfin un aller-retour Paris-Caen.

De plus, en semaine, des trains supplémentaires seront mis en place : un aller-retour Caen-Coutances, un train Caen-Lisieux, un train Caen-Cherbourg, un train Caen-Paris et un aller-retour Paris-Rouen.