Cadeaux. Gagnez la Nintendo Switch avec 3 jeux sur Tendance Ouest !

Cette semaine, jouez avec Tendance Ouest et gagnez la Nintendo Switch !

C'est une nouvelle ère où vous ne devez plus adapter votre quotidien pour pouvoir jouer : c'est désormais votre console qui s'adapte à votre style de vie, puisque vous pouvez jouer sur la télé, mais aussi en mode portable. En plus de la console, Tendance Ouest vous offre trois jeux parmi les meilleures ventes de la Nintendo Switch : FIFA 21, Legend of Zelda - Breath of the Wild et Animal Crossing - New Horizons.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 29 janvier, entre 9 heures et 9 h 30, dans Normandie Matin avec Pierre sur Tendance Ouest.