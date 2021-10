France-Monde. L'affaire Duhamel sème le trouble dans Paris

Dénoncé par le livre de Camille Kouchner, l'inceste pédophile du célèbre politologue Olivier Duhamel avec le frère de celle-ci dans les années 1980 trouble les milieux parisiens. Duhamel vient de démissionner de ses fonctions officielles et de quitter LCI et Europe 1. Plusieurs de ses amis sont mis en cause pour leur silence : son associé Jean Veil, le directeur de Sciences Po Frédéric Mion, le préfet de Paris Marc Guillaume… A Europe 1, le 18 janvier, l'ex-ministre Jack Lang a qualifié de "honte" les actes de Duhamel et dit les avoir ignorés. Interrogé sur une tribune de 1977 – signée par lui-même et beaucoup d'autres intellectuels – pour la dépénalisation des rapports sexuels avec les mineurs, Lang la juge maintenant “inacceptable”.