Société. Nouvelle année. Comment réussir à tenir ses résolutions ?

2021 marque l'occasion de nouvelles promesses faites à soi-même. Entre alimentation adaptée, (re)mise au sport et engagement durable : voici quelques conseils pour tenir ses engagements.

Avoir une alimentation adaptée

Pour l'auteur et diététicien nutritionniste Julien Todeschini, perdre du poids commence par une alimentation plus saine. Et pourquoi pas vous proposer un peu de lecture pour vous occuper et tenir vos bonnes résolutions ? Il restitue ses conseils dans son livre Bien dans son assiette et à l'aise dans ses baskets - Les 10 commandements pour perdre du poids durablement. Julien Todeschini souligne : "Il est important de garder du plaisir à manger, même quand on souhaite perdre du poids. Je suis contre l'idée de se restreindre." Il souligne l'un de ses dix commandements "Au déjeuner et au dîner, par une entrée tu commenceras." Le nutritionniste conseille : "Une salade avec deux endives et un avocat. On peut l'assaisonner avec un peu de vinaigre, du sel, du poivre et du pain pour saucer. Cette technique, peu populaire, ne coûte pas forcément plus cher."

(Re)prendre l'activité sportive

Côté sport, Julien confie qu'"il n'y a pas de secret". D'après lui, pour débuter une activité sportive, l'important est de se sentir bien, d'avoir envie de se déplacer. Il conseille de travailler sur le renforcement musculaire. Cela va stimuler les fibres musculaires, les rendre performantes. Puis toute la journée, elles vont consommer sans trop d'efforts.

Éco-responsable, par où commencer ?

Pour la naturopathe normande Sabrina Lepetit, devenir écoresponsable ne doit pas être vu comme une contrainte : "L'idée est de faire participer toute la famille, d'expliquer l'intérêt à tous, de penser à tous les produits du quotidien." Elle, a commencé par une pièce : sa salle de bains. "On peut en faire une forme de jeux et, si l'on n'y arrive pas, ce n'est pas grave du tout, chaque petit geste compte." Elle a cherché avec ses enfants ce qui pourrait être remplacé. Shampoing, gel douche, baume à lèvres… La liste est longue et, grâce à chaque geste, cela diminue les déchets et les coûts.

"Chaque petit geste compte"

Elle conseille aux lecteurs de faire à la maison leur propre shampoing - grâce à de la poudre végétale, de l'huile végétale, du tensio-actif et de l'huile essentielle selon la nature des cheveux. On peut aussi faire son baume à lèvres. Il suffit de s'équiper d'un beurre de karité et d'un pot en verre. "On peut ajouter une touche de couleur avec de vieux rouges à lèvres. Un petit morceau du rouge de maman, on écrase tout cela et les enfants sont très contents." De quoi bien occuper vos après-midi !

Pratique. Le livre de Julien Todeschini (16,50 €). Contacts : julien.todeschini@hotmail.fr ou "Julien Todeschini - Diet'n Sport" sur Facebook et sabrinalepetit.naturo@gmail.com, "Sabrina Lepetit - Naturopathe" sur Facebook ou 06 58 35 38 42.