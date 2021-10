L'Aigle. Covid-19 : coup d'envoi de la vaccination au pôle de santé

Sept centres de vaccination sont déployés dans l'Orne, dont un seul dans un pôle de santé libéral, à L'Aigle. Bureau d'accueil, consultation avec un médecin, deux box de vaccination : 48 patients peuvent y être vaccinés chaque jour.

Même s'ils y ont évidemment pris des permanences, les professionnels du pôle de santé de L'Aigle doivent continuer à assurer leurs consultations habituelles et le Docteur Beauchef lance un appel à ses collègues, retraités ou non, pour assurer eux aussi des permanences.

Ce centre de vaccination a été créé à l'initiative de la communauté de communes et de la Ville de L'Aigle, expliquent Jean Sellier et Philippe Van-Horne, respectivement président et maire, confrontés à la réalité du terrain, notamment face aux populations isolées qu'il va falloir amener jusqu'au centre de vaccination.