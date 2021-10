Yerville. Un bâtiment de 150m² entièrement détruit par les flammes

Un bâtiment de 150 m² a été détruit dans une ferme de Yerville, dans la soirée du samedi 16 janvier. A l'arrivée des pompiers, cette bâtisse servant d'atelier et de lieu de stockage était déjà totalement embrasée. A l'aide de deux lances à incendie, les soldats du feu ont réussi à maîtriser la situation et à éviter la propagation du sinistre aux bâtiments voisins. Aucun blessé n'est à déplorer pour cette intervention qui a nécessité la présence de 13 sapeurs-pompiers et de trois engins.