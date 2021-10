Football. National. QRM leader provisoire après sa victoire contre Le Mans

Le match

Battus par Bastia en début de semaine, les joueurs de Bruno Irlès se devaient de relever la tête face au Mans. Les locaux parviennent à prendre les devants peu avant l'heure de jeu sur une frappe de Sami Belkorchia détournée qui trompe le portier adverse 1-0. Après la pause de quinze minutes, les Normands continuent de se montrer et le break va venir d'un exploit personnel de Gustavo Sangaré qui élimine deux défenseurs d'un beau geste technique et ajuste le gardien manceau pour le 2-0 (58e).

La réaction

Bruno Irlès : "La réaction, l'entame de match et le maintien de la pression m'ont fortement plu. Et c'est grâce à ça qu'on gagne ce soir. On a démontré une force collective qui a fait déjouer notre adversaire, il va falloir la garder".

Prochain rendez-vous

Grâce à cette importante victoire, QRM reprend provisoirement la tête du classement avant la rencontre entre les deux clubs bastiais lundi 18 janvier et son déplacement à Bourg-en-Bresse vendredi 22 janvier pour le compte de la 19e journée de National.