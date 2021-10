Cherbourg-en-Cotentin. Quatre nouveaux joueurs et sept départs à la JS Cherbourg

Après un bon début de saison en Proligue (co-leader), la JS Cherbourg ne perd pas de temps pour préparer l'avenir. Il annonce ce samedi 16 janvier la signature de quatre nouveaux joueurs pour la saison 2021-2022. Il y aura notamment de grands changements du côté des gardiens. Gauthier Ivah, 22 ans, aura la lourde tâche de tenir les cages. Il arrive de Massy. À seulement 20 ans et après un an à Nantes, l'international Andrea Colleluori a lui aussi officialisé sa venue. Les Mauves pourront aussi compter sur Lucas Vanegue (24 ans), demi-centre formé en Normandie à Gonfreville-L'Orcher, et Antoine Léger (22 ans), ailier en provenance de Limoges.

Mais aussi sept départs…

Face à ces nombreuses arrivées, le club enregistre déjà sept départs. La paire de gardiens Sven Horvat et Dan Tepper n'est pas conservée. Le Norvégien Hakon Ekren ne portera plus les couleurs cherbourgeoises, de même que l'un des meilleurs buteurs Dmytro Gunko. Robin Dupont-Marion ainsi que les deux jeunes Andric Brun et Alexis Jacquin ne feront également plus partie de l'effectif.