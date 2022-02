Elbeuf : la voiture volée finit dans la clôture

Quand les policiers ont retrouvé le véhicule, ce dernier était encastré, moteur fumant, dans la clôture d'un jardin, rue du Thuit-Anger, à Elbeuf, mardi 17 juillet vers 4h30 du matin. Les deux voleurs présumés, bien embêtés, avaient fait appel à un autre conducteur, qui s'était gentiment arrêté au bord de la route pour les aider. Les policiers ont alors constaté que les fils de la Ford Fiesta accidentée avaient été arrachés. Les deux jeunes hommes, âgés de 20 et 22 ans et domiciliés respectivement en Loire-Atlantique et à Elbeuf, ont fini la journée en garde à vue.

La voiture avait été volée à Tourville-la-Campagne (Eure). Ce sont les gendarmes qui en avaient informé la police, lorsqu'ils s'étaient aperçus que le véhicule prenait la direction d'Elbeuf.