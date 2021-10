Normandie. Brexit et pêche : Jersey refuse l'accès dans ses eaux

Jersey aurait décidé ce vendredi 15 janvier au matin d'interdire l'accès des pêcheurs dans ses eaux pour les détenteurs du permis Baie de Granville, d'après un communiqué du Comité Régional des pêches maritimes de Normandie : "Nous étions sur des bases solides de communication et les accords prévoyaient 120 jours supplémentaires de négociation pour permettre un retour à la situation initiale avec un permis d'accès aux pêcheurs qui justifient de 10 jours d'activité dans ces eaux entre le 1er février 2017 et le 30 janvier 2020." Les pêcheurs ayant un permis Baie de Granville devaient continuer à pêcher dans les eaux de Jersey durant cette période de transition et en attendant la fin des négociations.

"L'île anglo-normande a listé pour le moment 57 navires français qui ont l'autorisation d'accéder à leurs eaux. Pour tous les autres, ils ferment l'accès à la pêche à compter de dimanche soir et laissent la semaine prochaine uniquement pour récupérer le matériel : nous en attendons la validation entre les administrations des Etats", déplore le Comité.

155 navires normands sur 340 navires français sont détenteurs du permis Baie de Granville. Et sur les 57 navires acceptés par Jersey, 36 sont Normands.