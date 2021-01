[Vidéos]. Revivez l'émission Vivement le week-end en direct de Jumièges

Elles sont considérées comme "les plus belles ruines de France". Une phrase que l'on attribue souvent à Victor Hugo. Tendance Ouest a installé son studio mobile en direct de Jumièges, en Seine-Maritime, vendredi 15 janvier, pour Vivement le week-end. L'occasion de redécouvrir cette magnifique abbaye fondée en 654 et marquée donc par près de 14 siècles d'histoire. Mikael Lesueur, médiateur de l'abbaye, nous en a dit plus sur ce joyau du patrimoine normand.

Jumièges, c'est aussi sa base de loisirs, son lac, et ses multiples activités. Cédric Leleux, responsable des activités sur la base, nous livre l'éventail de ces activités, nautiques ou terrestres.

Et puis Jumièges, c'est une inspiration pour les artistes ou encore l'occasion d'une belle balade sur la route des fruits.

Le replay de l'émission :