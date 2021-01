Trophées du sport normand. Découvrez le palmarès de l'édition 2020 !

Organisés par le Master Management du sport de l'université de Caen et avec le concours de la radio Tendance Ouest, les Trophées du sport normand ont accouché d'un palmarès hétéroclite et de haut niveau malgré l'absence de compétition sur la moitié de l'année 2020. Un jury de spécialistes du sport présidé par les deux vainqueurs de 2019, Privel Hinkati et Camille Foucher, a planché sur huit catégories et a rendu sa copie en fin d'année. Les internautes de Tendance Ouest ont ensuite voté pour les deux catégories reines, celles de la sportive et du sportif de l'année. Chez les dames, l'athlète calvadosienne Flavie Renouard, championne de France espoirs et vice-championne de France du 3 000 mètres, l'a emporté avec 54,1 % des clics devant Adèle Brosse (aviron) et Ella Palis (football). Chez les hommes, c'est le judoka ornais Joseph Terhec, vainqueur de Teddy Riner en octobre dernier aux championnats de France par équipe, qui décroche la première place avec 49,3 % des clics devant Benoît Cosnefroy (cyclisme) et Pierre Gasly (Formule 1).

Retrouvez le palmarès et les réactions des lauréats

Handisport : Benjamin Lacroix-Desmazes (tri/volley, 14)

Équipe (hommes) : JS Cherbourg (handball, 50)

Équipe (femmes) : Alençon (basket, 61)

Insolite : Dorian Louvet (14)

Dirigeant/te : Bénédicte Ouvry (Aviron, 76)

Événement : Triathlon de Deauville (14)

Espoirs hommes : Joseph Garbaccio (skateborard, 76)

Espoirs femmes : Léonie Cambours (pentathlon, 27)

Sportif de l'année : Joseph Terhec (judo, 61)

Sportive de l'année : Flavie Renouard (athétisme, 14)