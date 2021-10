Votre horoscope signe par signe du mardi 19 janvier

BELIER

La forme revient, vous vous sentez bien, et vous reprenez vos activités avec beaucoup d'enthousiasme.

TAUREAU

Vous retrouvez un bon équilibre dans votre cercle familial, et surtout avec vos enfants, avec qui vous aurez envie de partager des moments précieux.

GEMEAUX

La personne qui vous aime peut vous trouver intransigeant. Des tensions peuvent survenir dans vos échanges.

CANCER

C'est le moment de montrer vos talents ! Vous seriez agréablement surpris !

LION

Une baisse de moral, un petit coup de mou, pensez à pratiquer une activité physique pour vous remettre d'aplomb.

VIERGE

Vos finances semblent être le cadet de vos soucis, mais contrôlez tout de même vos dépenses.

BALANCE

La fatigue est un bon prétexte pour rester chez vous, et c'est la vérité ! Vous n'avez envie de voir personne, votre lit vous tend les bras !

SCORPION

Votre bon sens et votre clairvoyance vont vous permettre de résoudre certaines choses qui vous tiennent à coeur.

SAGITTAIRE

Cupidon voltige au-dessus de vos épaules et vous sentez les opportunités tourner en votre faveur.

CAPRICORNE

Vous êtes plus réceptif aux autres, plus serein et posé. Cela vous rend plus calme et réceptif.

VERSEAU

Vous avez l'opportunité d'exposer vos projets ou vos idées à un auditoire attentif et bienveillant. Profitez-en !

POISSONS

Vous saurez éviter des conflits aujourd'hui et montrer plus fermement vos valeurs sans détours.