[Vidéo] Ouistreham. Leur chalutier chavire, trois marins pêcheurs portés disparus

Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier, vers 23 h 30, un chalutier baptisé Breiz a chaviré au large de Ouistreham. Trois marins pêcheurs étaient à son bord et sont depuis portés disparus.

D'importants moyens de secours ont été déployés en mer, sur terre et dans les airs. En vain pour le moment.

Selon les premières informations transmises par la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, dans une mer formée à trois nautiques (environ 5,5 km), alors qu'il a subi un peu plus tôt une avarie de barre et qu'il est en cours de remorquage par un canot de la SNSM, "le Breiz embarque une lame et sombre soudainement".

"L'ensemble des collègues sont dévastés", témoigne Jacques Lelandais, le président de la SNSM de Ouistreham.

Pour le moment, seule l'épave du chalutier a été localisée. Vers 12h30, vendredi 15 janvier, une dizaine de plongeurs a pris la mer afin de se rendre sur place.

"La température de l'eau étant de 9 à 10 degrés, il y a peu de chance qu'ils soient retrouvés en vie au vu du nombre d'heures" écoulées, a précisé à l'AFP le lieutenant de vaisseau Marine Monjardé, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Une enquête a été ouverte par le parquet du Havre et confiée à la gendarmerie maritime.

Un événement dramatique pour la famille des marins