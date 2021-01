Le Havre. Bientôt une passerelle piétonne mobile pour traverser le bassin Vatine

Afin d'améliorer les liaisons douces dans le quartier des Docks, Le Havre Seine Métropole va aménager une passerelle mobile pour assurer le franchissement du bassin Paul-Vatine, entre le Carré des Docks et le centre commercial des Docks Vauban. Au Havre, le quartier des Docks a connu ces dernières années un fort développement, avec l'implantation de nombreux équipements comme Les Bains des Docks, le Carré des docks, la Cité numérique et le campus étudiant. Cette passerelle mobile sera longue d'environ 80 mètres et permettra de ne pas entraver le bon déroulement des nombreuses activités nautiques et ludiques dans le bassin Vatine, à l'image de la célèbre Transat Jacques Vabre.

La passerelle mobile sera accessible au printemps 2022. - IDA+

La future passerelle a été conçue comme une rue piétonne avec une largeur circulable de quatre mètres, permettant le croisement des flux piétons et cyclistes. Lors de manifestations nautiques, elle pourra être transformée en belvédère pour le public ou en ponton d'amarrage pour les voiliers. La réalisation de cette passerelle a été confiée à un groupement d'entreprises mené par Vinci Construction Maritime et Fluviale. Elle sera construite en atelier entre juin et octobre 2021 et installée dans le bassin à partir de novembre, après la tenue de la Transat Jacques Vabre 2021.

La passerelle est conçue pour pouvoir accueillir la Transat Jacques Vabre. - IDA+

Son ouverture est prévue pour le printemps 2022. Cette opération représente un investissement de 3,2 millions d'euros HT (1 235 000 euros du Havre Seine Métropole, 718 000 euros de la Région Normandie et 1 252 000 euros de l'Union Européenne).