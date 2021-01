[Photos] Coutances. Un nouvel aménagement liturgique pour la cathédrale

C'est une monumentale dame de pierre, véritable joyau gothique du XIIIe siècle. La cathédrale de Coutances va connaître dès le mois de février un important chantier d'aménagement liturgique : le renouvellement de son chœur, qui date de 1988. "Après Vatican II, il y a eu une première installation en 1965. Puis celle-là. C'était… du provisoire", raconte, amusé, le père Daniel Jamelot, recteur. Plusieurs projets ont été envisagés au fil des années, portés par différents évêques. Sans qu'aucun n'aboutisse.

Trente-trois ans plus tard, l'aménagement devrait enfin être fixe puisque taillé dans de la pierre de Caen. Une inamovibilité qui fait sens pour les catholiques. "L'autel représente le Christ. Théologiquement, c'est très important d'avoir un autel stable, attaché au sol. Nous nous appuyons sur le Christ."

Le futur aménagement liturgique de la cathédrale de Coutances. - Anne Berdot

Une artiste déjà connue dans la Manche

L'estrade circulaire en bois va laisser place à un nouvel emmarchement. L'autel (où est célébrée l'eucharistie notamment le dimanche), l'ambon (c'est-à-dire le pupitre depuis lequel est lu l'Évangile), et la cathèdre (où siège Monseigneur Laurent Le Boulc'h, évêque du diocèse de Coutances et Avranches), seront renouvelés. "La commission diocésaine d'art sacré a reçu six projets et a retenu celui d'Anne Bernot. Un choix qui s'est fait à l'unanimité", explique le père Jamelot.

La plasticienne, déjà connue dans la Manche pour son travail au sein de l'abbaye des sœurs Bénédictines de Valognes, a su convaincre par "des matériaux nobles" et une proposition "simple". Contemporaine aussi. "La religion, ce n'est pas que de la tradition. Il faut donc dans ces projets de réaménagement liturgique trouver un juste milieu, savoir être dans son temps, tout en ne contrariant pas non plus l'édifice." Inspirée par la verticalité de la cathédrale, par sa longueur et ses proportions, Anne Bernot a notamment choisi de parer l'autel d'agrafes en bronze, travaillées par la fonderie Cornille Havard de Villedieu-les-Poêles.

Une consécration à la Pentecôte

Le temps du chantier, le mobilier actuel sera avancé à la première travée de la nef pour permettre la poursuite des célébrations. La consécration du nouvel aménagement liturgique est, elle, prévue pour la Pentecôte, en mai prochain. Coût estimé du chantier, validé par la Direction régionale des affaires culturelles : 200 000 €, entièrement pris en charge par le diocèse. Une souscription pourrait d'ailleurs être prochainement lancée.