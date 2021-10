Seine-Maritime. Où se faire vacciner contre la Covid-19 dans l'agglo rouennaise ?

Sept centres de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts dans l'agglomération rouennaise pour les personnes âgées de plus de 75 ans.

Rendez-vous obligatoire

À Rouen, rendez-vous au CHU, bâtiment Aubette, ou bien à l'hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly. Le cabinet médical de la rue des Carmes à Rouen et la salle des fêtes de l'avenue Jean-Jaurès à Sotteville accueillent également les volontaires. Dans la région elbeuvienne, il est possible de se faire vacciner à l'hôpital ou à la salle des fêtes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Enfin, à Duclair, la vaccination se tient à la salle des Hallettes. Pour prendre rendez-vous dans l'un de ces lieux, il est possible d'utiliser le site Doctolib ou d'appeler le numéro vert régional mis en place : 02 79 46 11 56.

Sur place, le jour du rendez-vous, la personne, munie de sa carte vitale et d'une pièce d'identité, devra répondre à un questionnaire pour s'assurer qu'elle ne présente pas de contre-indications au vaccin. En cas de nécessité ou de doute, le patient pourra consulter le médecin présent dans le centre.